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  4. 29 Ekim 2020 17:37

İki ilde hırsızlık yapan kadınlar yakalandı

Gaziantep’te ve Şanlıurfa’da birçok hırsızlık olayına karışan gözlüklü ve maskeli 3 kadın, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin dikkati sayesinde yakalandı.

İki ilde hırsızlık yapan kadınlar yakalandı
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde şüpheli hareketleriyle polisin dikkatini çeken 3 kadın durdurularak Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusundan geçirildi. Tarama üzerine 3 kadının Şanlıurfa ve Gaziantep’te maske ve güneş gözlükleri ile birçok ev ve iş yerine girerek, hırsızlık yaptığı belirlendi. Aranan ve gözaltına alınan 3 kadın, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN KAÇAMADILAR
Hırsızlık amaçlı girdikleri binaların güvenlik kamerası görüntülerine takılan 3 hırsızın tanınmamak için gözlük taktıkları görüldü. Bir kadının ise kameranın yüzünü görmemesi için kameranın önünden başını eğip eliyle yüzünü kapatarak geçmesi dikkat çekti. 3 kadından birinin ise normalde başörtüsü takmadığı, hırsızlık yapacağı esnada tanınmamak için başörtüsü taktığı kameradan tespit edildi.

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