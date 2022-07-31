İki ilde orman yangını

İzmir'de bir serada başlayan ve ormanlık alana çıkan yangın kontrol altına alınırken Mersin'de çıkan yangına müdahale sürüyor.

İzmir'in Menderes ilçesinde, seraların bulunduğu bölgede başlayan ve ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Çamönü Mahallesi'nde çok sayıda seranın bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak ormanlık alana sıçradı.

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 3 helikopter, 2 uçak, 16 arazöz, 3 su tankeri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Mersin'in Anamur ilçesinde de orman yangınına müdahale ediliyor.

Çarıklar ve Bozdoğan mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 söndürme helikopteri, 15 arazöz ve çok sayıda personel sevk edildi.

Alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.