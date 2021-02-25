İki ilimizde daha yeni karantina kararları

Korona virüsü karantinaları devam ediyor. Elazığ'da merkeze bağlı Mollakendi Beldesi'nde yaşayan bazı kişilerin korona virüsü testi pozitif çıktı. Temaslı kişilerin olduğu Güntaşı Mahallesi'nde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 günlük karantina uygulaması başlatıldı.

Filyasyon ekipleri temaslı kişilerin belirlenmesi amacıyla mahalledeki çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ise bir apartman karantina altına alındı. Cumhuriyet Mahallesi Firuze Sokak'taki apartmanda pozitif vaka ve temaslıların tespit edilmesi üzerine apartmanın 9 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Bölgede önlem alan polis ekipleri, apartmana giriş ve çıkışlara izin vermedi.