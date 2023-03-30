İki ilimizde yolcu otobüs kazası: 3 ölü, 46 yaralı var

Erzincan ve Yozgat'ta meydana gelen yolcu otobüsü kazalarında 3 kişi hayatını kaybederken 46 kişi de yaralandı.

Erzincan'da Kar, tipi ve buzlanma nedeniyle yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. Yozgat'ta da kontrolden çıkan otobüs devrildi, 1 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Erzincan’da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

Kar, tipi ve buzlanmanın etkili olduğu Erzincan-Sivas kara yolunun Kızıldağ mevkisinde Fatih Ö. idaresindeki otobüs devrildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Refahiye ve Erzincan’daki hastanelere kaldırıldı.

Yozgat’ta da yolcu otobüsü devrildi

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Sivas’tan Ankara’ya giden yolcu otobüsü, E-88 kara yolu Yozgat’ın Yerköy 100. Yıl Mahallesi Sanayi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kaza yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.