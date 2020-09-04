İki işçinin katil zanlıları yakalandı, bir cinayet daha önlendi!

Olay, 18 Temmuz günü Çaycuma’ya bağlı Nebioğlu Beldesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı köyden olan Salim Çatma ve Soner Çatma isimli işçiler, ortadan kayboldu. Ailelerin kayıp ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, evde inceleme başlattı. Yeni tadilat yapılan evin bir odasında duvarlara yeni alçı çekildiğini belirleyen ekipler, duvarda kan damlası tespit etti. Evdeki 7 şüpheli gözaltına alındı. Çapraz sorguya alınan şüpheliler, cinayeti itiraf etti. Alınan ifadeler doğrultusunda ormanlık alanda yapılan kazıyla Salim Çatma ve Soner Çatma’nın cesetleri bulundu. Evde yapılan aramalarda ise silah, uyuşturucu madde ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

ÖNCE ÖLÜRDÜ SONRA EŞİNİ ARAYIP 'İŞE GELMEDİ' DEDİ

Yapılan sorgulamalara göre, Salim Çatma ve Soner Çatma, tadilat sırasında evde gizlenmiş halde yüklü miktarda uyuşturucu buldu. İddiaya göre 2 işçi, uyuşturucunun bir miktarını çaldı.

Uyuşturucunun çalındığını fark eden Serkan A., silahla tehdit ettiği Salim Çatma ve Soner Çatma’ya uyuşturucunun yerini sordu. Soner Çatma’yı ayağından vuran Serkan A., daha sonra 2 işçiyi, “Kimse benim malımı çalamaz” diyerek öldürdü. İşçilerin cesetleri traktöre yüklendikten sonra ormanlık alana gömüldü. Serkan A., Soner Çatma’nın eşini arayarak, “Soner işe gelmedi, evde mi?” diye sordu. Çatma’nın eşini 2 gün oyalayan Soner A. ve babası İsmail A., kadının kayıp ihbarında bulunması üzerine kaçtı.

BİR CİNAYET DAHA PLANLARKEN YAKALANDILAR

Jandarma, katil zanlısı Serkan A. ve baba İsmail A.'yı yakalamak için çalışma başlattı

Teknik ve fiziki takip sonunda jandarma, baba-oğulun Sakarya’da yeni bir cinayet planladıkları bilgisine ulaştı. Alaplı ilçesinde olduğu tespit edilen İsmail A. ve Serkan A. ile kaçmalarına yardım ettiği ileri sürülen Erkan Ö. yakalandı. 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.