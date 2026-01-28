  1. Anasayfa
  4. İki kadın cinayeti arasındaki benzerlik 10 yıllık faili meçhul cinayeti aydınlattı

Antalya'da bundan 10 yıl önce işlenen faili meçhul cinayet polisin 2 farklı kadın cinayeti arasındaki benzerlikten yola çıkarak aldığı kan örneği sayesinde aydınlatıldı.

Antalya’da 10 yıl önce işlenen faili meçhul kadın cinayeti, Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından aydınlatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından duyurdu.

Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Faili meçhul cinayetleri geriye doğru tek tek ele alan Polisimiz, Antalya’da 29.02.2016 tarihinde öldürülen S.K. adlı kadının katil yada katilerinin peşine düştü. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince titiz bir çalışma başlatıldı.

Bahse konu dosya ile ilgili detaylı ve teknolojik çalışmalar tekrar ele alındı. Olayı gerçekleştiren şüphelinin daha önceden benzer olaylara karışmış olabileceği değerlendirilerek arşiv çalışmasına başlandı.

14.06.2019 günü Antalya Muratpaşa İlçesinde öldürülen K.K.D isimli kadın cinayeti ile 2016 yılında işlenen S.K. adlı kadın cinayeti arasında benzerlikler tespit edildi. 2019 yılında K.K.D isimli kadın cinayetinin şüphelisi olarak tutuklanan M.K.’nın 2016 yılında işlenen cinayetinin de faili olabileceği değerlendirildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri hapisteki M.K.’dan 25.11.2025 tarihinde kan örneği alarak, 2016 yılında öldürülen S.K.’dan elde edilen biyolojik bulgularla karşılaştırmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderdi.

22.01.2026 tarihinde İzmir Adli Tıp Kurumundan gelen cevaba göre; 2016 yılında öldürülen S.K. adlı kadından daha önce elde edilen örneklerden çıkartılan DNA profili ile şüpheli M.K.’dan alınan kan örneğinden çıkartılan DNA profilinin uyumluluk gösterdiği tespit edildi.

29.02.2016 tarihinde öldürülen S.K. adlı kadının katilinin de M.K. olduğu tespit edildi. Cinayet aydınlatıldı. Valimizi, Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Emniyet Müdürümüzü, Cinayet Büromuzu ve polisimizi yürekten tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. 2 kadını öldüren vicdansız, Polisimizden kaçamadı. Hiçbir suçun cezasız kalmaması için özel ekiplerimiz ile geriye dönük faili meçhul cinayetleri aydınlatmak üzere gece-gündüz mücadelemize devam ediyoruz"

 

