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  1. 11 Nisan 2017 17:33

İki kadının ölümüyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı

Adana'da iki kadının öldürülmesiyle ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.

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Adana’da iki kadının öldürülmesine ilişkin, katil zanlısı D.B. ile biri çocuk toplam 6 kişi gözaltına alındı.

Dün gece boş bir arazide iki kadının öldürülmesiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Olay, merkez ilçe Yüreğir’e bağlı Başak Mahallesi 999 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre işlediği bir suçtan dolayı cezaevinde olan amcası Arap B.’ın eşi Senem B.’ın, arkadaşı Zeliha Sevgilibaş ile birlikte fuhuş yaptığını öğrenen D.B., iki kadını silah zoruyla kaçırıp, Başak Mahallesi’ndeki boş araziye getirdi. B., daha sonra pompalı tüfekle Senem B. ve Zeliha Sevgilibaş’ın başlarıyla birlikte vücudunun çeşitli bölgelerine ateş etti.

B. ve Sevgilibaş, kanlar içinde yere yığılırken, D.B. da olay yerinden yaya olarak hızla kaçıp kayıplara karıştı. Silah sesleri üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, D.B.’ı olayda kullandığı silahla birlikte kıskıvrak yakaladı. Durumu ağır olan iki kadın ise, sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili soruşturmasını derinleştirdi.

Söz konusu soruşturma kapsamında D.B.’ın 17 yaşındaki kardeşi O.B., babası Ayhan B. ile birlikte amcaları Davut ve Savaş B., dedesi Hikmet B. da gözaltına alındı. Zanlılar, önce Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirildi, ardından da sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Baba Ayhan B., burada kendisini görüntüleyen gazetecilerin, “Cinayeti neden işlediniz?” yönündeki sorusuna da; “Cinayeti ben değil, oğlum işledi. Namus meselesi yüzünden yengesini öldürdü” yanıtını verdi. Zanlıların emniyetteki sorgusu da olayla ilgili soruşturma da sürüyor.

İHA

cinayet , adana , gözaltı , kadın