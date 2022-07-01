İki kadının otostopu için durdu, başına bakın ne geldi!

Antalya'da toptan bavul ve deri çanta satılan şirkette tahsildar olan Üzeyir S. otostopçu iki kadına 11 bin TL, 600 euro kaptırdı.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Kardeş Kentler Caddesi'nde meydana geldi. Toptan bavul ve deri çanta satılan şirkette tahsildar olan Üzeyir S., hafif ticari aracıyla seyir halindeyken, otostop yapan 2 kadın da kent merkezine kadar kendilerini götürüp götüremeyeceğini sordu. Yardım için durduğu kadınlardan biri, ön koltuğa geçerken, diğeri de S.'in oturduğu şoför koltuğunun kapısını açmaya çalıştı.

KADINLARDAN KURTULMAYA ÇALIŞIRKEN PARALARDAN OLDU

Panikleyen Sözmez, hızla hareket etmeye çalışırken, diğer kadın araçtan indi. Bir süre ilerleyen S., aracın güneşlik bölümünde yer alan; 11 bin TL, 600 euro, 49 dolar ve kendisine ait 700 TL ile cüzdanın yer aldığı deri çantanın çalındığını fark etti. Üzeyir S.'in 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasıyla bölgeye polis ekibi sevk edildi. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini belirlediği şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.