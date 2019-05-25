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  4. 25 Mayıs 2019 18:12

İki kamyonet birbirine girdi !

Artvin'den Rize yönüne giden bir kamyonet aynı yönde ilerleyen başka bir kamyonete çarptı. Kazada bir kişi kamyonette sıkıştı. 1'si ağır 3 kişi yaralandı.

İki kamyonet birbirine girdi !
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Rize'de, iki kamyonetin çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Gündoğdu Mahallesi’nde meydana geldi. Artvin'den Rizeyönüne giden Osman Yılmaz'ın kullandığı .. .. .. plakalı komyonet, aynı yönde ilerleyen Mehmet Ay'ın kullandığı .. .. .. plakalı kamyonete arkadan çarptı. Osman Yılmaz ile beraberinde bulunan Hasan Kandemir, kamyonette sıkıştı. Mehmet Ay ise hafif şekilde yaralandı.

 Çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları kamyonetten çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi(RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücü Osman Yılmaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

 

DHA

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