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  4. 13 Temmuz 2020 21:16

İki kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Erciş-Patnos karayolu üzerinde meydana gelen kazada, sürücüleri öğrenilemeyen iki kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

İki kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
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Van’ın Erciş ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, Erciş-Patnos karayolu üzerinde meydana geldi. Plakaları ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen iki kamyonet, bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı. Kazada yaralanan 3 kişi Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Erciş Grup Amirliği ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak ambulanslarla Erciş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

 

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