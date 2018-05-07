Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli yağış uyarısı
Türkiye'nin yeni zırhlısı görücüye çıkıyor
Türkiye'nin yeni zırhlısı görücüye çıkıyor
KKTC Cumhurbaşkanı'ndan ''Türkiye'' açıklaması
KKTC Cumhurbaşkanı'ndan ''Türkiye'' açıklaması
Ankara'dan sonra İzmir'i de sağanak yağış vurdu !
Ankara'dan sonra İzmir'i de sağanak yağış vurdu !
Aftan yararlanacak kişi sayısı belli oldu !
Aftan yararlanacak kişi sayısı belli oldu !
Kaza haberleri peş peşe geldi: Ölü ve yaralılar var
Kaza haberleri peş peşe geldi: Ölü ve yaralılar var
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı ! Çok kuvvetli geliyor
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı ! Çok kuvvetli geliyor
İl il Türkiye'de en çok kullanılan isimler
İl il Türkiye'de en çok kullanılan isimler
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 07 Mayıs 2018 07:15

İki kardeş evlerinde ölü bulundu

Samsun'da uyuşturucu kullandığı iddia edilen iki erkek kardeş ölü bulundu.

İki kardeş evlerinde ölü bulundu
A+ A-

Olay, akşam saatlerinde Atakum İlçesi Küçükkolpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Cihat B. (25) ve kardeşi Metehan B.'den (21) haber alamayan ailesi, çocuklarının yaşadıkları eve geldi. Eve giren aile, çocuklarının odada hareketsiz yattığını görerek, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, her iki kardeşinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Uyuşturucu madde sonucu yaşamını yitirdiği iddia edilen kardeşlerin cesetleri, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

samsun
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM