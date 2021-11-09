İki katlı bina çöktü: Enkaz altında kalanlar var!

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 2 katlı bir bina çöktü. Enkaz altında kalan 9 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Malatya Valisi Baruş, enkazda 20 kişinin olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan 2 katlı bir bina, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

BİNANIN ALTINDA İŞ YERLERİ, ÜSTÜNDE KAHVEHANE VAR

Giriş katında dükkanların bulunduğu binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı. Binanın üst katında da kahvehane olduğu belirtiliyor.

9 KİŞİ YARALI KURTARILDI

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Malatya merkez Yeşilyurt ilçesinde bulunan ve 2 katlı olduğu değerlendirilen binada henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldiği belirtilerek, "Enkazdan 9 kişi yaralı olarak çıkarılıp hastaneye sevk edilmiştir. Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Sivas ve Adana illerinden arama ve kurtarma ekipleri faaliyetlere destek vermek üzere bölgeye sevk edilmiştir" denildi.

VALİ BARUŞ'TAN AÇIKLAMA

Malatya Valisi Aydın Baruş, enkazda 20 kişinin olduğunun belirtildiğini söyledi.

İHA