İki kız cadde ortasında erkekle kavga etti !

Antalya Caddesi'nde, saat 14.00 sıralarında, 2 genç kız ve yanlarındaki erkek, bilinmeyen nedenle kavga etmeye başladı. Kızlar, erkeğe saldırırken, caddede bulunanlar ve esnaf da ayırmak için araya girdi. Taraflar, bir süre sonra olay yerinden ayrıldı. Kavga anı, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Görüntülerde 2 genç kızın, 'Polis çağırın' diye bağırırken, erkeğe saldırdığı ve 'Yürüsene' dediği anlar yer alıyor. Sarı montlu ve beyaz tişörtlü 2 kişinin, kavgayı sonlandırmaya çalıştığı, çevredekilerin sakinleştirdiği tarafların olay yerinden ayrıldığı anlar da görüntülerde yer alıyor.