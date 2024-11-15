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İki kız çocuğu evlerinde öldürüldü

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Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde 15 yaşlarındaki 2 kız çocuğu evde tabanca ile vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Olay, Marmaraereğlisi ilçesi Bahçelievler Mahallesi Cennet Sokak’taki bir evde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Bir kadın kuaföründe çalışan Yağmur E.’nin işe gitmemesi üzerine arkadaşları durumu ailesine bildirdi.

İnşaat ustası olan baba ve tekstil fabrikasında çalışan anne, kızlarına ulaşamayınca üst kattaki komşularından yardım istedi. Komşu, ailenin verdiği yedek anahtar ile eve girdiğinde Yağmur E. ve Kübra Rabia Y.’yi kanlar içinde yerde yatarken buldu. Bunun üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde 15 yaşlarındaki 2 kız çocuğu evde tabanca ile vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Sağlık ekipleri, Yağmur E.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kübra Rabia Y. ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yağmur E.’nin cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde 15 yaşlarındaki 2 kız çocuğu evde tabanca ile vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Savcılık ve polis ekipleri olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu. Kızların ölüm nedenine ilişkin başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

İHA

Etiketler kız çocuğu  Tekirdağ mamara ereğlisi cinayet
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