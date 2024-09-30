İki köyün sakinleri birbirine girdi: 2'si ağır 10 yaralı

Bitlis'in Hizan ilçesinde iki köy sakinleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taşlı ve sopalı kavgada 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Hizan ilçesine bağlı Aladana ve Yoğurtlu köyleri arasında devam eden meradaki arazi anlaşmazlığı kavgaya dönüştü. Birbirine yakın olan iki köy arasında karşılaşan köy sakinleri arasında önce sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine köylüler taş ve sopalarla birbirine saldırdı. Çıkan kavgada 2'si ağır 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Yaralılar, ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alınırken, köylerde önlem alan jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA