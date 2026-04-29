  4. İki kuzen kabusu yaşadı; sokak köpeklerinin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İki kuzen kabusu yaşadı; sokak köpeklerinin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Van'ın Saray ilçesinde oyun oynarken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki H.Ö., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kuzeni A.Ö.'nün yaralı kurtulduğu feci olay sonrası bölgede geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinde Van'ın Saray ilçesine bağlı Kazımpaşa Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, evlerinin önünde huzur içinde oyun oynayan amca çocukları H.Ö. (5) ve A.Ö. (9), aniden bölgedeki sahipsiz köpeklerin hedefi oldu.

Çocukların çığlıklarını duyan çevre sakinleri yardıma koşarak köpekleri uzaklaştırdı ancak küçük H.Ö. ağır yaralar aldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince acilen Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 5 yaşındaki çocuk, doktorların tüm çabasına rağmen hayata tutunamadı.

Saldırıda yaralanan 9 yaşındaki kuzen A.Ö. ise ilk müdahalesinin ardından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Minik H.Ö.'nün cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, jandarma ve emniyet birimleri olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Bölge halkı, başıboş köpek sorununun çözülmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

İHA

