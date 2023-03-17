İki müteahhit daha tutuklandı
Adıyaman'da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği depremde yıkılan Gül Sitesi'nin müteahhidi ile yapı sahibi tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.
Soruşturma kapsamında Adıyaman'da yıkılan ve 20 kişinin hayatını kaybettiği Gül Sitesi'nin müteahhidi A.G. ve yapı sahibi M.Y. kent merkezinde gözaltına alındı.
Zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Depremde yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 284 kişi tutuklandı.
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