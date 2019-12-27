SON DAKİKA
TÜRKİYE'NİN YERLİ OTOMOBİLİ TANITILIYOR - CANLI İZLE
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 27 Aralık 2019 14:04

İki öğrencinin öldüğü korkunç kaza kamerada!

Diyarbakır'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, bir sitenin duvarına çarptı. Kazada 2 ortaokul öğrencisi öldü, 1 öğrenci de ağır yaralandı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Olay, 2 gün önce Kayapınar ilçesi Mezopotamya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir otomobil, sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir sitenin duvarına çarptı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan Baran Y. (14) ve İbrahim Ç. (15), hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Mehdi Z.'ın (13) tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü kaydedildi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
trafik kazası , diyarbakır , kaza , öğrenci
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM