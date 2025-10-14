İki otobüs firması arasında şehirler arası husumette tetikçinin saldırı anı kamerada

Aksaray'da otobüs firması sahibine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı anına dair görüntüler ortaya çıktı.

Aksaray'da otobüs firması sahibine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının altından yakalanan şahsın tetikçi olduğu belirlenirken, saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 9 Ekim tarihinde Tacin Mahallesi Aksaray Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, terminalde otobüs firması sahibi olan K.Y. (40) işten çıkıp eve gitmek istediği sırada Y.D. (20) tarafından tabancayla vuruldu.

3 el ateş eden şahsın 1 mermisi K.Y.'nin bacağına isabet ederken, silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdığı K.Y., saldıran şahsı tanımadığını söyledi.

Olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan Y.D. ise, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayın ardından geniş çaplı araştırma başlatan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayın 4 kişi tarafından planlandığını ve bunlardan birinin de bir başka otobüs firması sahibi olduğunu belirledi.

Yakalanan şüpheli, ifadesinde tetikçi olduğunu ve Adana'dan geldiğini söyledi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen asayiş ekipleri, diğer şüphelilerin de yakalanması için düğmeye bastı.

Yapılan operasyonda V.A. (23), F.A. (30) ve İ.Y. isimli şahıs gözaltına alındı. İfadeleri alındıktan sonra Aksaray Adliyesine sevk edilen şüphelilerden V.A., F.A. ve Y.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şüpheli İ.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, saldırı anı Aksaray Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki güvenlik kameralarına yansıdı. Bugün ortaya çıkan iki ayrı güvenlik kamerası görüntülerinde tetikçi olduğu iddia edilen şahsın K.Y.'yi beklediği, K.Y.'nin gelmesiyle elinde tuttuğu montunun arasından tabancayı çıkartıp 3 el ateş ettiği, şahsın bacağından yaralanarak topallayarak kaçtığı ve olayı gerçekleştiren Y.D.'nin de ters istikamete kaçtığı görülüyor.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili tahkikatı sürüyor.

İHA