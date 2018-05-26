İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza, saat 15.00 sıralarında Atatürk Köprüsü kavşağında yaşandı. Turhal istikametinden şehir merkezine seyir halinde olan Davut Kaya'nın (32) kullandığı 61 HF 227 plakalı otomobil ile Atatürk Köprüsü kavşağından karşı yöne geçmek isteyen Ahmet Turan (25) yönetimindeki 60 HN 329 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile her iki aracın sürücüleri Ahmet Turan, Davut Kaya ile birlikte Dürdane (90), Kadriye(41) ve Sündüz Kaya (20) ve Haydar Armağan(45) yaralandı. Sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar Tokat Devlet Hastanesi ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Dürdane Kaya yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.







