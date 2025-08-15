İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Erzincan'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ geçidi Killik köyü yakınlarında meydana geldi. H.Y. (38) idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen R.Y.'ın (52) kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan S.Y. (62), R.Y. (38) ve S.H.Y. (8) hayatını kaybetti. Sürücüler H.Y. ve R.Y. ile birlikte 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. (

DHA