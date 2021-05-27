  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İki öz kızına cinsel istismardan tutuklandı

İki öz kızına cinsel istismardan tutuklandı

İki öz kızına cinsel istismardan tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dini nikahı yaparak birlikte yaşadığı Ç.G.nin 12 ve 14 yaşındaki iki kızına cinsel istismarda bulunmak suçundan gözaltına alınan İ.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan İ.U.'nun dini nikah yaparak birlikte yaşadığı eşi Ç.G.'nin ilk evliliğinden olan 12 ve 14 yaşındaki kızlarını belirli aralıklarla kırsal Kirazlı Mahallesindeki ormanlık araziye götürmesinden şüphelenen komşuları durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, geçen salı günü sabah saatlerinde İ.U.nun evine operasyon düzenledi. Gözaltına alınarak Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen İ.U., cinsel taciz iddialarını yalanladı. Ancak, küçük kızların psikolog eşliğinde verdikleri ifadeleri ile cinsel istismar olayı ortayı çıktı.

Olayın ardından iki kız kardeş, Aydın Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından korumaya alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan İ.U., aynı gün sevk edildiği adliyede tutuklanarak Söke Cezaevine gönderildi.

 

Etiketler Tutuklama çocuklara yönelik cinsel istismar Cinsel istismar Gözaltı Kuşadası Aydın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'dan büyüleyen 'Süper Ay' manzaraları
Kadıköy'de dehşet: Çocuklarının gözü önünde bıçaklanarak öldürüldü
Korkut Eken, Sedat Peker'in o iddiasını doğruladı
Son seçim anketinde ''Kesinlikle oy vermem'' diyenlerin oranında patlama
Hülya Avşar: Zenginlik çok zor şeymiş
Masumlar Apartmanı hayranlarını şoke edecek ayrılık
Bu da ''sosyal yardım'' vurgunu... Hemen e-Devlet'ten girip kontrol edin!
Bir Zamanlar Çukurova'da izleyiciyi kahreden veda
Türkiye'ye dün gelen BioNTech aşıları için sürpriz karar
İşte 1 Haziran sonrası için normalleşme planı: Maske kuralı değişiyor