İki polis tutuklanmıştı! Murat K. soruşturmasında yetkisizlik kararı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükçekmece'de yapılan kazı çalışmalarında cesedi bulunan Murat K. ile ilgili soruşturma dosyasını yetkisizlik kararıyla Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Öte yandan tutuklu iki polis memurunun ifadelerinde, Murat K.'yi araçlarıyla önce takip ettiklerini, otomobilini durdurduğu sırada yanına giderek eski bir sabıkası ile ilgili emniyete götüreceklerini söyleyip kandırdıklarını ve kendi araçlarına bindirdiklerini anlattılar.

Tutuklanan polis memuru Fatih E. ifadesinde, şüphelilerden Yavuz Y.'nin dükkan devrinden dolayı problem yaşadığı Murat K.'yi ikna etmek için kendilerinden aracılık etmelerini istediği, karşılığında maddi karşılık vereceğini ima ettiğini anlattı. Murat K.'yi bularak kendisine götürdüklerinde para ya da araba vereceğini düşündüğünü söyleyen Fatih E., şüpheli Yavuz Y.'yi kendisine diğer polis memuru Erdem Ö.'nün tanıştırdığını, Sultanahmet Meydanı'ndaki Sultanahmet Köftecisi'nin sahibi olarak anlattığını ifade etti. Murat K.'ın kimlik numarasıyla emniyet sisteminden bilgi topladığını, Darıca'daki silah yakalattığını tespit ettiğini, adres, fotoğraf ve bu evrakların çıktısını aldığını söyleyen Fatih E., 20 Ocak'ta Erdem Ö.'nün kiraladığı beyaz renkli bir araçla Anadolu yakasına gittiklerini, Maltepe civarında bir aracın peşine takıldıklarını, otomobildeki kişinin Murat K. olduğunu anlattı.

SON TELEFON GÖRÜŞMESİNİ NİŞANLISIYLA YAPTI

Aracı bir süre takip ettikten sonra, Murat K.'nin durduğu ve bir işyerine girdiğini anlatan Fatih E., kendisinin de arkasından gittiğini ama K.'nin gözden kaybolduğunu söyledi. Daha sonra Murat K.'ın otomobilin yanında beklediklerini, kendisi gelince de polis kimliklerini göstererek, Darıca'da yakalattığı silahla ilgili savcılıkta araması olduğunu, emniyete gelmesi gerektiğini söyleyerek kandırdıklarını anlattı. Murat K.'ın araçlarına bindiği sırada cep telefonunun kendisinde olduğunu, hatta bir telefon görüşmesi yaptığını ve konuştuğu kişinin nişanlısı olduğunu söylediğini ifade ettiler.

Murat K.'ı araçlarına bindirdikten sonra Anadolu yakasında bir süre dolaştıklarını, Erdem Ö.'nün telefon görüşmeleri yaptığını, bir ara aracı durdurup arkalarındaki lüks otomobildeki bir kişiyle de 10 dakika konuştuğunu söyledi. Erdem Ö.'nün Murat K.'yı Çağlayan Adliyesi'ne götüreceklerini söylemesi üzerine, oraya gittiklerini, ön giriş kapısının 40 metre ilerisinde durduklarını, arkalarındaki iki lüks araçtan inen Yavuz Y.'nin de aralarında olduğu 3-4 kişiyle görüştüklerini anlattı. Fatih E., araçtan inen kişilerle Murat K. arasında küfürleşme ve itiş kakış başladığını, onları ayırmaya çalıştığını ama başarılı olamayınca kendilerinin de oradan ayrıldığını söyledi.

"TESLİM ETTİKTEN İKİ GÜN SONRA ÖLDÜĞÜNÜ ÖĞRENDİM"

Diğer polis memuru Erdem Ö. ise ifadesinde, Murat K.'ı teslim ettikten sonra Hakan A. isimli şahısla Bakırköy Sahilinde buluştuklarını, 'Bu iş çözülsün size para ya da BMW'lerden birisini veririz' dediğini anlattı. Daha sonra Fatih E.'nin eniştesine ait araçla Murat K.'ı teslim ettikleri yere giderek, güvenlik kamerası olup olmadığına baktıklarını, olmadığını görünce geri döndüklerini söyleyen Erdem Ö., iki gün sonra Murat K.'ın öldüğünü öğrendiğini ifade etti.

POLİSLİK MESLEĞİNİN İÇİNE ETTİM

Şüpheli polis memuru Fatih E.'nin, ifadesinde yaptıklarının büyük hata olduğunu belirterek "Polislik mesleğinin içine ettiğimin de farkındayım" dediği öğrenildi.

DHA