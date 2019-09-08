İki polisten doktora darp

Samsun'da Bafra Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde geçen gün, iddiaya göre epilepsi hastası olduğu için önceliği bulunan, hastadan önce muayene olmak isteyen özel harekât polisleri S.Y. ve F.S. ile doktor S.G. arasında tartışma çıktı. Doktor S.G., “Bize neden bakmıyorsun” diyen 2 polis memuru tarafından darp edildi. Olay sırasında hastanede “beyaz kod” verildi. Özel güvenlik görevlisi ve hastane polisi kavgaya müdahale etti. Kolundan yaralanan S.G., polislerden şikâyetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Türk Tabipleri Birliği Samsun Tabip Odası üyeleri ve hastane çalışanları, önceki gün Bafra Devlet Hastanesi Acil Servis girişi önünde toplanarak basın açıklamasında bulundu ve yaşananlara tepki gösterdi.

Samsun Valiliği de dün doktora darp iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, “5 Eylül 2019 Perşembe günü Bafra Devlet Hastanesi Acil Servis’inde meydana gelen darp olayı ile ilgili doktorumuza ve sağlık çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz” denildi.