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  4. 14 Aralık 2018 07:38

İki sevgilinin manzara keyfi kötü bitti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, şehir manzarısını seyretmek için park ettikleri otomobilin 5 metre yükseklikten düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

İki sevgilinin manzara keyfi kötü bitti
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, manzarayı izlemek için Uludağ'nın tepesine park ettikleri otomobilin bir anda hareket etmesi üzerine yaklaşık 5 metre yükseklikten aşağı düşen araçtaki 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında İnegöl ilçesi kırsal Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre  Selman Çamlıdere (25), 16 KDB 25 plakalı otomobiliyle kız arkadaşı Sinem Öztürk (25)'ü alıp İnegöl'ü izlemek için tepeye gitti. Sohbet ettikleri sırada otomobil, bir anda hareket ederek yaklaşık 5 metre yükseklikten yola düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde, sürücü Selman Çamlıdere'nin hafif, kız arkadaşı Sinem Öztürk'ün ise ağır yaralandığını belirledi. Yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedaviye alındı. Hastane girişinde Selam Çamlıdere ise kız arkadaşını taşıyan sedyeyi iterek sağlık görevlilerine yardımcı oldu. Kazayla ilgili soruşturmaya başlatıldı.






DHA

şehir manzarası , bursa , inegöl
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