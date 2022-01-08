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İki sevgilinin tartışmasında 17 yaşındaki Edanur hayatını kaybetti

İki sevgilinin tartışmasında 17 yaşındaki Edanur hayatını kaybetti

Antalya'da 17 yaşındaki Edanur Demir, kafede iş arkadaşı Sıla P. ve sevgilisi S.M.D. arasında çıkan tartışmada ateşlenen silahla başından vurularak yaşamını yitirdi.

Antalya'da, iki sevgilinin tartışması sonucu ateşlenen silahla başından vurulan genç kız hayatını kaybetti.

Olay, saat 01.30 sıralarında, Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı'nda bulunan kafede meydana geldi. İş yerinde garson olarak çalışan Sıla P. ile sevgilisi S.M.D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.M.D., yanında bulundurduğu tabanca ile ateş etti.

Silahtan çıkan mermi, garsonlardan, Sıla'nın mesai arkadaşı Edanur D.'in (17) başına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralı Edanur'u ambulansla hastaneye götürdü. Edanur D., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Edanur'un cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AYNI KAFEDE SİLAHIYLA OYNARKEN KENDİSİNİ DE YARALAMIŞ

Olay sonrası kaçan S.M.D. de Burdur'da polis ekipleri tarafından yakalandı. S.M.D.'nin, birkaç gün önce de aynı kafeye gelip tabancasıyla oynadığı sırada kendisini elinden yaraladığı belirtildi.

Edanur D.'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından morgdan annesi Pakize ve kız kardeşleri Zehra ile Esra D. tarafından gözyaşlarıyla teslim alındı.

Açık öğretim lisesi mezunu olan ve üniversite sınavlarına hazırlanan Edanur D.'in, Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Etiketler EDANUR OLAY SEVGİLİ
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