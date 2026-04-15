  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İki tekerlekli magandanın trafikteki şovu pahalıya patladı!

Güncelleme:

Kocaeli'de kasksız ve plakasız şekilde açık trafikte akrobatik hareketler yapan sürücü, polis ekiplerince yakalandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen şahsa toplamda 175 bin 746 TL idari para cezası kesilirken, motosiklet trafikten men edildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Nisan’da İzmit Kurtuluş Bulvarı’nda bir motosiklet sürücüsünün trafiğin ortasında tehlikeli hareketler yaptığı yönündeki haber üzerine inceleme başlattı.

Yapılan araştırmalar sonucu olayın faili olduğu belirlenen B.A. isimli şahıs, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Şahsa; ehliyetsiz araç kullanmak, kasksız motosiklet kullanmak, trafikte akrobatik hareketler yapmak ve tescil plakasız araç kullanmak suçlarından toplam 175 bin 746 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca motosiklet trafikten men edildi.

Öte yandan sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli tahkikat başlatıldı.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Lisede uzun namlulu dehşet: Rastgele ateş açtı, 16 yaralı var! Öğrenciler camdan atlayıp kaçtı!
Lisede uzun namlulu dehşet: Rastgele ateş açtı, 16 yaralı var! Öğrenciler camdan atlayıp kaçtı!
2 bin 504 yıl hapis cezası almıştı: Jet Fadıl yıllar sonra ilk kez görüntülendi
2 bin 504 yıl hapis cezası almıştı: Jet Fadıl yıllar sonra ilk kez görüntülendi
Lisede dehşet saçan saldırganın paylaşımları ortaya çıktı
Lisede dehşet saçan saldırganın paylaşımları ortaya çıktı
Kürtçe şarkı söylediği için hedef gösterilen güzel oyuncu açtı ağzını yumdu gözünü!
Kürtçe şarkı söylediği için hedef gösterilen güzel oyuncu açtı ağzını yumdu gözünü!
Şanlıurfa'daki okul saldırısında 4 isim görevden uzaklaştırıldı!
Şanlıurfa'daki okul saldırısında 4 isim görevden uzaklaştırıldı!
Serenay Sarıkaya'dan yıllar sonra bir ilk! Sır gibi sakladığı babası Mustafa Sarıkaya'yı paylaştı
Serenay Sarıkaya'dan yıllar sonra bir ilk! Sır gibi sakladığı babası Mustafa Sarıkaya'yı paylaştı
Yol verme kavgası dehşete dönüştü: Peşine düştükleri sürücüye kurşun yağdırdılar!
Yol verme kavgası dehşete dönüştü: Peşine düştükleri sürücüye kurşun yağdırdılar!
Kerem Aktürkoğlu'ndan Beşiktaş derbisindeki penaltıyla ilgili dikkat çeken itiraf
Kerem Aktürkoğlu'ndan Beşiktaş derbisindeki penaltıyla ilgili dikkat çeken itiraf
Etiketler izmit Kocaeli trafik cezası motosiklet trafik para cezası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin yerli kamikaza İHA'larından gövde gösterisi: 5'li sürü otonom olarak havalandı! Türkiye'nin yerli kamikaza İHA'larından gövde gösterisi: 5'li sürü otonom olarak havalandı! Türkiye'nin 14 yıldır bitmeyen projesi yine yolda bıraktı! Türkiye'nin 14 yıldır bitmeyen projesi yine yolda bıraktı! Bugün zamlandı, yarın indirim gelecek! Benzin ve motorinde baş döndüren hareketlilik devam ediyor! Bugün zamlandı, yarın indirim gelecek! Benzin ve motorinde baş döndüren hareketlilik devam ediyor! Barcelona ve Liverpool'da büyük şok! Atletico Madrid ve PSG adını yarı finale yazdırdı Barcelona ve Liverpool'da büyük şok! Atletico Madrid ve PSG adını yarı finale yazdırdı İstanbul'da liselilerin ''kız arkadaşıma baktın'' tartışması tekme tokatlı kavgaya dönüştü İstanbul'da liselilerin ''kız arkadaşıma baktın'' tartışması tekme tokatlı kavgaya dönüştü Bir sosyal medya fenomenine daha müstehcenlik soruşturması Bir sosyal medya fenomenine daha müstehcenlik soruşturması Çöpe atılan bebeğin annesi 19 yıl sonra bulundu: ''Hamile olduğumu anlamadım'' Çöpe atılan bebeğin annesi 19 yıl sonra bulundu: ''Hamile olduğumu anlamadım'' Direksiyon başında uyuyan sürücü kaldırımdaki 3 yayaya çarptı! Direksiyon başında uyuyan sürücü kaldırımdaki 3 yayaya çarptı! İstanbul'da Taksim Metrosu'nda yangın paniği! İstanbul'da Taksim Metrosu'nda yangın paniği! Marmara Denizi'nde gece yarısı depremi: Üst üste ikinci sarsıntı Marmara Denizi'nde gece yarısı depremi: Üst üste ikinci sarsıntı
Hava durumunda ters köşe: Sıcaklıklar 6 derece birden artıyor ama yeni yağış dalgası kapıda! Hava durumunda ters köşe: Sıcaklıklar 6 derece birden artıyor ama yeni yağış dalgası kapıda!