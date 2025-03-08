  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İki yaşındaki kız çocuğu sokak köpeklerinin saldırısı sonucu hayatını kaybetti

İki yaşındaki kız çocuğu sokak köpeklerinin saldırısı sonucu hayatını kaybetti

Güncelleme:

Konya'da sokakta oynarken diğer çocukların yanlarından ayrılan 2 yaşındaki çocuk, boş arazide köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Başak Mahallesi Zübeyir Sokak'ta müstakil bir evin yanında meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu Rana S. isimli 2 yaşındaki kız çocuğu ailesi ile birlikte bir yakınlarına iftara geldi. 

Burada iftar saati öncesi çocuklar sokakta oynadığı esnada Rana S. diğer çocukların yanından ayrıldı. Bir süre sonra çocuğa yaklaşık 10 köpek saldırdı.

Çocuk çevredeki vatandaşlar tarafından boş arazide kanlar içinde hareketsiz bulunurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Sağlık ekipleri tarafından çocuğun hayatını kaybettiği belirlenirken, durum aileye haber verildi. Çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayın yaşandığı Başak Mahallesi'nin muhtarı Ramazan Dayan, "Olayı öğrenince çok üzüldüm. Allah ailesine sabır versin. Bizler de tedirgin olduk, çok üzüldük. Köpek zaten ülkemizin sorunu, bizim mahalleyle alakalı değil. Belediyeler düzenli olarak topluyor ama bizim sıkıntımız kenardan sürekli köpek geliyor. Ben hala olayın şokundayım, hala titriyorum. O çocuğun hali beni çok etkiledi" dedi.

İHA

Etiketler kız çocuğu sokak köpekleri köpek sokak köpeği konya
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Soğuklar gidiyor; günlük güneşlik günlerin keyfini çıkarın! Soğuklar gidiyor; günlük güneşlik günlerin keyfini çıkarın! Ece G.'nin yakınları açıkladı; Belgrad Ormanı'na gidiş nedeni belli oldu Ece G.'nin yakınları açıkladı; Belgrad Ormanı'na gidiş nedeni belli oldu TikTok'un ''mukbang'' fenomeni Efecan hayatını kaybetti TikTok'un ''mukbang'' fenomeni Efecan hayatını kaybetti Eli kamalı yabancı uyruklu dehşet saçtı! Bir kişi öldü! Eli kamalı yabancı uyruklu dehşet saçtı! Bir kişi öldü! Merkez Parti lideri Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır: ''Otobanda saldırıya uğradık'' Merkez Parti lideri Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır: ''Otobanda saldırıya uğradık'' Katlanabilir iPhone için geri sayım başladı Katlanabilir iPhone için geri sayım başladı Zam'aydın Türkiyem! Bir sigara grubuna daha zam geldi Zam'aydın Türkiyem! Bir sigara grubuna daha zam geldi Belgrad Ormanı'nda sağ bulunduktan sonra hayatını kaybetmişti... Yok artık dedirten iddia! Belgrad Ormanı'nda sağ bulunduktan sonra hayatını kaybetmişti... Yok artık dedirten iddia! Kanser tedavisi gören İlhan Şeşen'in sağlık durumu açıklandı Kanser tedavisi gören İlhan Şeşen'in sağlık durumu açıklandı Bahçeli'den bir telefonda CHP'li milletvekiline... Bahçeli'den bir telefonda CHP'li milletvekiline...
AK Partili belediye başkanı tek başına köprü açılışı yaptı AK Partili belediye başkanı tek başına köprü açılışı yaptı Kılıçlı yemin sonrası TSK’dan ihraç edilen teğmenden dikkat çeken iddia Kılıçlı yemin sonrası TSK’dan ihraç edilen teğmenden dikkat çeken iddia