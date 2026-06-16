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İkinci el araçta sahte ilan tuzağı: Onlarca kişiyi dolandırdılar!

İkinci el araçta sahte ilan tuzağı: Onlarca kişiyi dolandırdılar!
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Afyonkarahisar merkezli 8 ilde, internetteki gerçek araç ilanlarını kopyalayarak ucuz fiyatlarla sahte ilan açan dolandırıcılık şebekesine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ülke genelinde 69 kişiyi "ucuz araç" vaadiyle tuzağa düşüren 11 şüpheli, emniyetin 3 aylık teknik takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

İkinci el araç piyasasındaki hareketliliği fırsat bilen dolandırıcılar, vatandaşların hayallerini ve birikimlerini hedef almaya devam ediyor. Son olarak Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen başarılı bir operasyonla, internet üzerinden sahte araç ilanı vererek onlarca kişiyi mağdur eden büyük bir şebeke çökertildi.

Gerçek İlanları Kopyalayıp "Ucuz Araç" Tuzağı Kurdular

Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapan şebekenin yöntemi pes dedirtti. İddiaya göre şüpheliler, popüler ilan sitelerinde yer alan gerçek araç satış ilanlarındaki bilgileri ve fotoğrafları birebir kopyaladı. Ardından bu araçları, piyasa değerinin çok altında fiyatlarla yeni birer ilanmış gibi tekrar sisteme yüklediler. Ucuz fiyat cazibesine kapılarak araç alma ümidiyle kendileriyle iletişime geçen vatandaşlardan kapora veya ön ödeme talep eden şebeke, ülke genelinde tam 69 kişiyi ağına düşürdü.

3 Aylık Takip ve 8 İlde Eş Zamanlı Baskın

Gelen şikayetler üzerine harekete geçen Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü siber suçlar ve asayiş ekipleri, dolandırıcılık şebekesini yaklaşık 3 ay boyunca adım adım izledi. Yapılan titiz teknik ve fiziki takiplerin ardından şüphelilerin adresleri ve kimlikleri tespit edildi. Düğmeye basan emniyet güçleri, Afyonkarahisar merkezli olmak üzere toplam 8 ilde, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonları düzenledi. Gerçekleştirilen başarılı baskınlarda olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 11 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

DHA

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Etiketler Afyonkarahisar sahte araç ilanı ucuz otomobil
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