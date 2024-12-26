İkinci el ilanıyla 1 milyon 750 bin TL'sinden oldu

Malatya’da ilanda gördüğü iş makinesini satın almak isteyen vatandaş, noterde satış işlemi gerçekleşmeden 1 milyon 750 bin TL gönderdiği şahısların ortadan kaybolmasıyla dolandırıldı.

Olay, yaklaşık 2,5 ay önce Malatya'da yaşandı. İddiaya göre, Elazığ’da yaşayan 33 yaşındaki B.Y., ilanda gördüğü iş makinesini satın almak için ilanda belirtilen şahıslarla iletişime geçti.

Şahısların talebi üzerine Malatya’ya gelen B.Y., burada iş makinesini inceledikten sonra aracın devrini almak üzere şahıslarla notere gitti.

B.Y. noterde satış işlemleri gerçekleşmeden 1 milyon 750 bin TL’yi şahsıların belirttiği banka hesabına havale ettikten sonra şahıslara ortadan kayboldu. İşlem sonrası şahıslara ulaşamayan B.Y., polis merkezine gidererek suç duyurusunda bulundu.

15 Ekim'de yaşanan olayda, tüm birikimini kaybettiğini belirten operatör, mağdur olduğunu ifade ederek yetkilerden yardım istedi.

İHA