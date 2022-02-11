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  4. İkisi de cinayete kurban gitti: Halil Falyalı ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu ortak çıktı

İkisi de cinayete kurban gitti: Halil Falyalı ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu ortak çıktı

İkisi de cinayete kurban gitti: Halil Falyalı ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu ortak çıktı

KKTC'de suikaste kurban giden kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ile İstanbul'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ortak olduğu ortaya çıktı. Emniyet, iki cinayetin arasında bağlantı olup olmadığını araştırıyor.

Halil Falyalı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde evine doğru ilerlediği sırada Çatalköy mevkiinde gerçekleşen suikast sonrası hayatını kaybetti. Falyalı'nın ailesinin de bulunduğu araçta şoför Murat D. da hayatını kaybetti. Otel, casino, kumarhane ve sanal bahis gibi birçok faaliyeti yürüten Halil Falyalı'nın öldürülmesi sonrası KKTC Emniyet güçlerinin yanı sıra, Türkiye'deki Emniyet birimleri de araştırmalara başladı.

KIBRIS VE İSTANBUL'DA 3'ER KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Falyalı'ya yönelik saldırının ardından saldırganların kullandığı öne sürülen kiralık aracın şoförü Ömer T., Kıbrıs'ta tutuklandı. Ada'yı sarsan suikastle ilgili çalışma yürütülürken, İstanbul'da da hareketli saatlerin yaşandığı ortaya çıktı. Halil Falyalı'nın yakınındaki bir kişinin verdiği ifadeler üzerine İstanbul'da Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün operasyon başlattı. Ekipler, S. Kardeşler çetesinin beyni Mustafa S. ve iki adamını gözaltına aldı. S. ve 2 kişinin sorgusunun İstanbul'da yapılacağı belirtildi. Yakalanan ikilinin suikastin tetikçileri olduğu, saldırının ardından sürat teknesiyle Türkiye'ye kaçtıkları iddia edildi.

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU İLE ORTAK OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ
Öte yandan Sabah'ın haberine göre kumarhane, otel ve sanal bahis faaliyetleri yürüten Halil Falyalı'nın bir sanal bahis sitesi üzerinden Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ortak olduğu tespit edildi. Ece Erken'in avukat ve iş insanı eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birkaç hafta önce Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranında Kadir Y. isimli şahıs tarafından vurularak öldürülmüştü.

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Sabah

Etiketler şafak mahmutyazıoğlu halil falyalı
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