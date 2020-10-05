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  4. 05 Ekim 2020 21:26

İlaç kutularından tarihi sikkeler çıktı!

Ardahan'ın Göle ilçesinde, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde ilaç kutusuna saklanmış 1376 tarihi sikke ele geçirdi.

İlaç kutularından tarihi sikkeler çıktı!
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Göle ilçesine tarihi sikke götürüldüğü yönündeki istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri, bölgede yol kontrolü yaptı. Adana'dan geldiği belirlenen 01 RU 474 plakalı otomobilde özel eğitimli köpekle arama yapan ekipler, aracın koltuklarına saklı vaziyette ilaç kutularına doldurulmuş Bizans ve Osmanlı dönemine ait 1376 adet tarihi sikkeyi ele geçirdi. Jandarma, sikkelere el koyarken, araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

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