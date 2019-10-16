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  4. 16 Ekim 2019 18:39

İlaç yazmayan doktorun boğazını jiletle kesti !

Kanlar içerisinde yere yığılan doktor Kadir Songül, tedavi altına alındı. Sağlık durumu iyi olduğu belirlenirken, jiletleyen kişinin kaçtığı öğrenildi.

İlaç yazmayan doktorun boğazını jiletle kesti !
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Hastaneye bir gün önce gelen bir hasta, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli asistan doktor Kadir Songül’den yeşil reçeteli ilaç yazmasını istedi.

Fizik tedavi asistanı doktor Songül ise yazamayacağını söyledi.Hastaneden ayrılan şüpheli bir gün sonra tekrar hastaneye geldi. Doktordan tekrar ilaç yazmasını istedi.

Doktorun yazmaması üzerine, elindeki jileti boğazına attı. Jilet genç doktorun şah damarına yakın bölgeye geldi.

Plastik Cerrahi Bölümü’nde ameliyata alınan Dr. Songül’ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayın ardından kaçan saldırganı arıyor.

1 MİLİMLE KURTARMIŞ

Demokratik Sağlık Sen İzmir İl Başkanı Ahmet Doğruyol’da asistan doktorun durumunun iyi olduğunu söyleyerek,” Şiddet maalesef son zamanlarda arttı. Doktor arkadaşımız ilaç yazmadığı için boğazından jiletlendi. Eğer jilet 1 milim daha gitseydi, şah damarını kesecekti. “ dedi.

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