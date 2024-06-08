İliç'teki maden faciasında 4 ay sonra son işçinin de cansız bedenine ulaşıldı

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında liç kayması sonucu toprak altında kalan 9 işçiden birinin dana cansız bedenine ulaşıldı.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında liç kayması sonucu toprak altında kalan son işçinin de cansız bedenine ulaşıldı.

Erzincan’ın İliç ilçesinde 13 Şubat’ta Anagold Madencilik tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni’nde liç yığının kayması sonucu 9 işçi toprak altında kalmıştı.

Liç kaymasından 116 gün sonra dün 3 işçinin daha cansız bedenine ulaşılmıştı. Dün yapılan çalışmalarla birlikte son kalan işçinin de cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

İşçilerin kimliğinin ise DNA testi sonucunda belirleneceği öğrenildi.