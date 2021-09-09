''İlişkiye girme sırası'' tartışması ölümle bitmişti: Olayla ilgili yeni gelişme

Ankara'da sevgilisi 44 yaşındaki Önder Ç.'yi aynı evde yaşadığı eşi Seher Ç. ile 'ilişki girme sırası' nedeniyle çıkan tartışmada öldüren kadının 15 yıl hapis cezası aldığı davanın gerekçeli kararı açıklandı.

Önder Ç., 16 Aralık 2020'de, 2 çocuğunun annesi Seher Ç. ve sevgilisi Gülyeşim K. ile birlikte yaşadığı evinde göğsünden bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Ç., doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Önder Ç.'i, sevgilisi Gülyeşim K.'un öldürdüğü belirlendi. Polis tarafından gözaltına alınan K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

CEZA 15 YILA DÜŞÜRÜLDÜ

Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan tutuklu Gülyeşim K., 9 Temmuz'da görülen karar duruşmasında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. K.’un cezası, haksız tahrik ve iyi hal indirimleri uygulanarak 15 yıla düşürüldü.

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

K.'a verilen kararın gerekçesi açıklandı. K.’un, ilişkiye girme sırası nedeniyle hem Önder Ç. hem de Seher Ç. ile tartıştığı belirtilen kararda, cinayeti haksız tahrik altında işlediğine dikkat çekildi. Önder Ç.'in, tartışma sırasında sanığı darbettiği, Adli Tıp Kurumu raporunda bunun sabit olduğu aktarıldı. Gerekçede, sanığa TCK’nın 29’uncu maddesinde yer alan 'Haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli eylemin etkisi altında suç işleyen kimseye müebbet hapis cezası yerine 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası verilir’ hükmü gereği üst sınırdan 18 yıl hapis cezası uygulandığı, takdir indirimi ile bunun 15 yıla düşürüldüğü aktarıldı.