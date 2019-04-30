İlkay öğretmen sevgili kurbanı

İstanbul Kartal’da bir ilkokulda öğretmenlik yapan İlkay Sivaslı, sürekli adres değiştirerek kurtulmak istediği sevgilisi tarafından vurularak hayatını kaybetti. Öğretmenin görev yaptığı okulda öğrencileri tarafından köşe hazırlanırken, İlkay öğretmenin yazdığı "Ve şimdi perde kapanıyor" sözü herkesi duygulandırdı.



Yıllardır öğretmenlik yapan, anne ve babası olmayan, sadece bir kardeşi hayatta bulunan ilkokul öğretmeni 41 yaşındaki İlkay Sivaslı’nın hayatı Tanju D.’yi sevmesiyle değişti. Kartal Atatürk İlkokulunda öğretmenlik yapan İlkay Sivaslı, canından çok sevdiği Tanju D. ile uzun bir süre ilişki yaşadı. Evli olduğu öğrenilen Tanju D. ilişki sırasında iddialara göre İlkay öğretmene kredi çektirdi ve borca soktu. Daha sonra İlkay Sivaslı ile Tanju D. arasında gerginlikler yaşanmaya başladı. En son yaşanan olayda ise Tanju D.’nin İlkay Sivaslı’yı apartmandan aşağı attığı ve İlkay öğretmenin demirlere takılarak kurtulduğu öğrenildi.







İlkay öğretmen adres değiştirdi ama kaçamadı

Sevgi ile başlayan ancak daha sonra şiddet olaylarına varan ilişkinin ardından 19 yıllık öğretmen İlkay Sivaslı, sevgilisi Tanju D.’den kaçmak ve daha ucuz evlerde kalmak için sürekli adres değiştirmeye başladı. En son Pendik Kavakpınar Mahallesi’nde Tacikistan uyruklu üç kadın ile kalmaya başlayan İlkay öğretmen, buraya yerleştikten iki ay sonra kaçtığı sevgilisi Tanju D.’yi yine kapısında buldu. İlkay öğretmenin uzun süre kaçtığı Tanju D. yanındaki silahla İlkay Sivaslı’yı vurarak kaçtı. İlkay öğretmen olayın ardından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İlkay öğretmen yapılan tüm müdahalelere rağmen gece saatlerine hayatını kaybetti. Olaya karışan Tanju D. ise kaçtığı Adana’da Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanarak İstanbul’a getirildi. Tanju D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



"Ve şimdi perde kapanıyor"

Geçtiğimiz Pazar günü Pendik’te vurularak hayatını kaybeden İlkay Sivaslı’nın öğrencileri olayın ardından hüzne boğuldu. Başta görev yaptığı 4-İ sınıfı öğrencileri ile diğer öğrenciler bir araya gelerek okulda İlkay öğretmen için bir köşe oluşturdu. Oluşturulan o köşede ise İlkay Sivaslı’nın 2016 yılında sosyal medya yazdığı "Ve şimdi perde kapanıyor. Ben bu materyalist dünyadan ayrılıyorum. Barışın, sevginin olduğu yeni ufuklara açılıyorum. Ve hayatta ne olursa olsun sana şükranlarını sunuyorum" ifadeleri yer aldı. Ayrıca köşede öğrencilerin duygularını yazdığı mesajlara yer verildi. Köşeye giden öğrenciler, İlkay öğretmeni anıyor.



"Arkadaşımız erkek terörüne kurban gitti"

İlkay Sivaslı’nın görev yaptığı okuldaki öğretmen arkadaşları ise bu tür şiddet olaylarının son bulmasını istedi. İlkay Sivaslı’nın öğretmen arkadaşı, "Gerek öğretmen camiası, gerek okulumuz, gerek öğrencilerimiz hepimiz üzgünüz arkadaşımızın katledilmesinden kaynaklı. Arkadaşımız erkek terörüne kurban olmuştur, katledilmiştir. Bundan hepimiz çok üzgünüz. Toplumun kadın katliamlarına karşı duyarlı olması gerekiyor. Kamunun bu konuda duyarlılık geliştirip, yaşanabilecek bundan sonraki olaylara karşı gereken her türlü toplumsal refleksi göstermesi gerekiyor ki bu ve buna benzer olaylar yaşanmasın. Tabi ki olayın bir eğitimciye gerçekleştirilmiş olması, bir eğitimcinin katledilmiş olması da bizler açısından daha da üzücüdür, olayı daha da vahim kılmıştır. Umarız bu ve buna benzer olaylar son olur. Bildiğimiz tek bir şey var, arkadaşımızın katledildiği, kurşunlandığı" şeklinde konuştu.



İlkay öğretmenin birlikte kaldığı Tacikistan uyruklu arkadaşı ise, "Biz o gün evde değildik. Biz günlük bir işe gittik. Bizi öğle saatlerinde evde olay olmuş diye aradı. Biz de izin aldık geldik. Geldiğimizde burayı polis doldurmuş. Kadını vurmuş, öldürmüş gitmiş" dedi.