İlkokul öğrencisi 2 kızı tacizle suçlanan ''kantinci amca'' gözaltında
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Diyarbakır'daki bir ilkokulda 2 kız öğrenciye tacizde bulunduğu öne sürülen 60 yaşındaki kantin işletmecisi gözaltına alındı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki bir ilkokulda 2 kız öğrenci, rehber öğretmenlerine okullarındaki kantinin işletmecisi A.Ö. tarafından tacize uğradıklarını anlattı. Öğretmenleri, öğrencilerle birlikte polise başvurup, şikayetçi oldu.
Soruşturma kapsamında A.Ö., ilçeye bağlı Kazancılar Mahallesi'nde gözaltına alındı.
Pedagog eşliğinde kız öğrencilerin ifadeleri alındı. A.Ö.'nün emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)
DHA
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