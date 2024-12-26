İlkokul sınıfından skandal video: Öğretmenin öğrencilere yaptırdıkları şoke etti

Başkent Ankara'da bir ilkokul sınıfında öğrencilerin yüzlerinde kripto para logolu maskeler taktıran bir öğretmen çektiği bu video ile kripto para reklamı yaptı.

Ankara Akyurt’taki bir ilkokulda çekilen bu skandal görüntüler infial yarattı. Show Haber'in haberine göre bir öğretmen "oyun oynayacağız’ diyerek öğrencilerinin yüzlerine bir kripto paranın logosunun bulunduğu kağıt maskeler taktırdı. Öğrencilerine "deve-cüce oyunu" oynatacağını söyleyen öğretmen öğrencilerine "deve cüce" yerine reklamını yaptığı kripto paraların isimleriylse seslendi. Çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan öğretmen görüntülerin hızla yayılması sonrasında sosyal medya hesabını kapatsa da kimliği tespit edildi ve hakkında inceleme başlatıldı. Öte yandan Show TV muhabirinin bularak mikrofon uzattığı öğretmen "Yorum yapamıyoruz maalesef, memuruz" yanıtını verdi.