İlkokulda dayak skandalı: Bir anne oğluyla kavga eden çocuğu dövdü
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Bursa'da gözü dönen anne, oğlu ile kavga eden öğrenciyi okulda yakalayıp dövdü. Saldırıya uğrayan öğrencinin ailesi, şikayetçi oldu.
Olay, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilkokulda yaşanan olayda 1.sınıfta öğrenim gören iki minik öğrenci kavgaya tutuştu.
Kavga sonrası okula giden anne, oğlu ile kavga eden 6,5 yaşında ki H.Ç’yi okul içinde dövdü.
Velinin saldırısına uğrayan H.Ç. hastaneye sevk edildi.
Aile, darp raporu alırken, aileler birbirinden şikayetçi oldu.
H.Ç.’nin annesi M.Ç. ise, "Oğlum halen şokta. Kafasına şemsiye ile vurulmuş, yüzene vurulmuş ve boğazı sıkışmış. Şikayetçiyiz. Adalet bekliyoruz" dedi.
İHA
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