  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İlkokulda mide bulandıran olay: 70 yaşındaki kapı görevlisi tutuklandı

Güncelleme:

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bir okulda görev yapan 70 yaşındaki kapı görevlisi, 2 kız öğrenciye yönelik taciz suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bir okulda görev yapan 70 yaşındaki kapı görevlisi, 3. sınıf öğrencisi iki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı. Geçtiğimiz Salı günü emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

Olay, çocukların durumu ailelerine anlatması ve ailelerin polise başvurmasıyla ortaya çıktı. Başlatılan soruşturma kapsamında okulun güvenlik kameraları incelendi. Yapılan çalışmanın ardından şüpheli, polis ekipleri tarafından geçen salı günü yakalanarak gözaltına alındı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 

 

 

 

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Etiketler Kocaeli Çayırova okul kapı görevlisi taciz
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
