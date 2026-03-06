  1. Anasayfa
  4. İlkokuldaki ''çakma'' hayalet yakalandı: Güvenlik kamerasındaki görüntüsü şoke etti!

Güncelleme:

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki bir ilkokul ve Bilim Sanat Merkezi'nden çok sayıda elektronik cihaz çalan 21 suç kayıtlı Fatih B., polis ekiplerinin başarılı takibi sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi. Çalınan malzemelerin çoğu okul yönetimine teslim edildi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, eğitim kurumlarına yönelik gerçekleştirilen hırsızlık olayı bölge halkını endişelendirdi. 3 Mart gecesi Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki bir ilkokul ve aynı binayı paylaşan Bilim ve Sanat Merkezi'ni hedef alan şüpheli, emniyet güçlerinin titiz çalışmasıyla kısa sürede kıskıvrak yakalandı.

Güvenlik Kameraları Ele Verdi

Sabah saatlerinde okul yönetimi tarafından fark edilen hırsızlık sonrası Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, yüzünü gizleyen bir şahsın spor salonunun arızalı kapısından içeri girdiğini, ardından kapıları tekmeleyerek sınıflara ulaştığını belirledi.

Şüphelinin; dizüstü bilgisayarlar, projeksiyon cihazı, flaş bellekler ve çeşitli ses sistemlerini içeren çok sayıda teknolojik ürünü çaldığı tespit edildi.

21 Suç Kayıtlı Şüpheli Tutuklandı

Yapılan detaylı incelemeler sonucunda şüphelinin daha önce de çok sayıda suç kaydı bulunan Fatih B. (33) olduğu belirlendi. Örnekköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonla yakalanan Fatih B.'nin; 'Hırsızlık', 'Mala zarar verme' ve 'Kasten yaralama' gibi suçlardan 21 ayrı kaydı olduğu ortaya çıktı.

Ayrıca şüphelinin, 2 Mart tarihinde aynı bölgedeki başka bir 'açıktan hırsızlık' olayının da faili olduğu anlaşıldı.

Malzemeler Okula Geri Döndü

Hırsızlığın ardından çalınan malzemelerin bir kısmını evinde, bir kısmını ise Örnekköy'deki bir telefon dükkanına sattığı belirlenen Fatih B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler tarafından ele geçirilen cihazlar ise okul yönetimine teslim edildi.

 

DHA

