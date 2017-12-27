Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 9 terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 9 terörist öldürüldü
''Sakin kent''te şaşırtan görüntü ! Çekildi...
''Sakin kent''te şaşırtan görüntü ! Çekildi...
Giriş-çıkışlar kapatıldı ! Yılbaşı öncesi büyük operasyon
Giriş-çıkışlar kapatıldı ! Yılbaşı öncesi büyük operasyon
İstanbul'da bir ilçede daha yılbaşı yasağı !
İstanbul'da bir ilçede daha yılbaşı yasağı !
''Eşofman giyen kız zina yapmıştır'' skandalında flaş gelişme
''Eşofman giyen kız zina yapmıştır'' skandalında flaş gelişme
Naylon poşet ne zaman ücretli olacak ? Resmi Gazete'de yayımlandı
Naylon poşet ne zaman ücretli olacak ? Resmi Gazete'de yayımlandı
Araplar gözünü oraya dikti...Harekete geçtiler
Araplar gözünü oraya dikti...Harekete geçtiler
Anayasa Mahkmesi, CHP'nin başvurusunu haklı buldu
Anayasa Mahkmesi, CHP'nin başvurusunu haklı buldu
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 27 Aralık 2017 16:54

İmam nikahlı kocasını öldüren kadın yakalandı

İstanbul'da imam nikahlı kocasını öldürdüğü iddia edilen bir kadın gözaltına alındı.

İmam nikahlı kocasını öldüren kadın yakalandı
A+ A-

İstanbul Kasımpaşa'da imam nikahlı kocasını öldürdüğü iddia edilen bir kadın gözaltına alındı. Emniyette sorguya alınan kadının ifadesinde "Kocamdan şiddet görüyordum" dediği öğrenildi.

Istanbul Emniyeti’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerini harekete geçiren olay dün gece Beyoğlu’na bağlı Kasımpaşa’da yaşandı.

İddiaya göre, Çiğdem K. isimli bir kadın imam nikahlı olduğu öne sürülen kocası Salih Y. ile Kasımpaşa’da Aynalı Cadde’de yürüyordu. İkili arasında çıkan tartışma çıktı.

Yaşanan tartışmanın ardından Çiğdem K. Salih Y.’yi cadde üzerinde bıçaklayarak öldürdü. Yaşanan olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli kadını kısa sürede gözaltına aldı. Gözaltına alınan kadın Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

 
“ŞİDDET GÖRÜYORDUM, ÖLDÜRDÜM”

Emniyette sorguya alınan kadının ifadesinde “Kocamdan şiddet görüyordum” dediği öğrenildi.

cinayet , imam nikahı , kadın
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM