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İmamoğlu protestosunda genel grev çağrısı

İmamoğlu protestosunda genel grev çağrısı
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden İZSU’da çalışan Genel-İş ve Tüm Bel-Sen üyesi işçilerin eyleminde genel grev ve genel direniş çağrısı yapıldı.

İZSU’da çalışan Genel-İş üyesi işçiler ile Tüm Bel-Sen üyesi kamu emekçileri, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını ve halk iradesinin gasbedilmesine karşı protesto gerçekleştirdi.

Evrensel'de yer alan habere göre, işçiler ve kamu emekçileri, Konak İZSU önünde eylem gerçekleştirdi.

Sıklıkla “Birleşe birleşe kazanacağız”, “Yaşasın bağımsız demokratik Türkiye”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganlarının atıldığı eylemde, İZSU emekçileri genel grev, genel direniş çağrısında bulundu.

Eylemde basın metnini Tüm Bel-Sen İZSU İş Yeri Temsilcisi Özgül Yıldızer okudu. "Tek adam iktidarının baskı, yasak, gözaltı ve tutuklamalarla halkı sindirme politikasını en ağır biçimde sürdürdüğünü" kaydeden Yıldızer, “Ancak bizler, yani işçisi ve kamu emekçisiyle İZSU emekçileri, bu saldırılar karşısında geri çekilmeyecek, haklarımızı ve irademizi savunmaya devam edeceğiz” dedi.

Evrensel

Etiketler İZSU genel grev grev eylem protesto
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