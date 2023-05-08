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İmamoğlu'na taşlı saldırı sonrası 13 gözaltı

İmamoğlu'na taşlı saldırı sonrası 13 gözaltı
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'daki mitingine düzenlenen taşlı saldırı sonrası yapılan soruşturma çerçevesinde tespit edilen 16 kişiden 13'ü gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na dün 18.00'de Erzurum Mitingi'nin gerçekleştirdiği sırada taşlı saldırı yapıldı.

Taşlı saldırı öncesi İmamaoğlu'nun miting yapacağı Erzurum Havuzbaşı Meydanı'na AKP'li Büyükşehir Belediyesi otobüs çekerek mitingi engellemeye çalışmış, tepkiler ve protestolar üzerine geri adım atan belediye otobüsleri alandan çekmişti.

Saldırı sonrası emniyet güçlerince olaylara karışan 16 kişiyi tespit edildi ve 13 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca, olaylarda yaralanan 12 kişinin hastanelerde yapılan tedavileri sonucu taburcu edildikleri bildirildi.

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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