İnanılır gibi değil! 6 tonluk hırsızlık pes dedirtti

Örenşehir Mahallesi’nde öğrenci olmadığı için kapalı tutulan okulun bahçesinde bulunan altı ton ağırlığındaki 750 kilowattlık jeneratör, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ihbar üzerine bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Görüntülerde jeneratörün vinç ile götürüldüğü tespit edildi.

Bunun üzerine ekiplerin irtibata geçtiği vinç operatörü, vincin jeneratörün taşınması için iki kişi tarafından kiralandığını söyledi. Jeneratörün Çeltikçi Mahallesi’nde boş araziye bırakılacağını öğrenen jandarma ekipleri, iki şüphelinin, bu bölgeye düzenlenecek baskın öncesi siyah bir otomobille kaçtığını tespit etti.

Ekiplerin arazide bulduğu jeneratör ilgili kuruma teslim edilirken, takip sonunda şüphelilerden F.E. Alanya’da gözaltına alındı. Mersin’e kaçtığı belirlenen Ö.Y.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.