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  4. 13 Kasım 2020 14:22

İnanılmaz kaza kamerada! Ölümden saniyelerle kurtuldu

Çorum’da kaydedilen görüntüde halk otobüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, genç bir kadın 2 aracın arasında kalmaktan saniyeler ile kurtuldu.

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Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, ekim ayında olan kazaların Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan görüntülerini internet sitesinden paylaştı.

Çorum’da kaydedilen görüntülerden birinde, halk otobüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, genç bir kadın 2 aracın arasında kalmaktan saniyeler ile kurtuluyor.

2 araçta maddi hasar meydana gelen kazada, genç kadının yaşadığı panik, görüntülere yansıyor.
 

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