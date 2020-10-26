  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 26 Ekim 2020 13:31

İnanılmaz olay! Otların arasında sızan genci diri diri gömüyorlardı

Bursa'da alkol aldıktan sonra otların arasında uyuyakalan 29 yaşındaki genci fark etmeyen belediye ekipleri, iş makinesiyle üzerine toprak attı. Çığlık çığlığa uyanan genç, toprak altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

İnanılmaz olay! Otların arasında sızan genci diri diri gömüyorlardı
A+ A-

Olay, öğle saatlerinde İnegöl ilçesi, Orhaniye Mahallesi, Çevre Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Çelikkol, alkol aldıktan sonra boş arazideki otların arasında uyuyakaldı. Arazide temizlik çalışması yapan İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise iş makinesiyle aldıkları toprağı otların üzerine döktü. Belediye ekiplerinin fark etmeden toprak attığı Çelikkol uyanarak çığlık atmaya başladı.

Çelikkol’un sesini duyan kepçe operatörü Cemal Ç. araçtan indiğinde döktüğü toprağın altında kalan Çelikkol'u gördü. Hemen durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Gelen itfaiye ekipleri, Çelikkol’u toprağın altından çıkardı. Mehmet Çelikkol, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Çelikkol’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

bursa
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM