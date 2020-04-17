İnek yüzünden birbirlerine girdiler: 9 yaralı

Adıyaman'da, tarlaya giren inek yüzünden tartışan iki komşu aile, birbirine taş ve sopalarla saldırdı. Büyüyen kavganın tekrarlanmaması için jandarma güvenlik önlemleri aldı, toplamda 9 kişi ise yaralalı olarak hastaneye kaldırıldı.

'İNEĞİNİZ TARLAYA GİRDİ'

Adıyaman merkeze bağlı Gümüşkaya Köyü'nde iki komşu arasında ineğiniz tarlaya girdiği meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Her iki komşunun yakınlarının da karışmış olduğu kavgada taş ve sopalar havada uçuştu. Meydana gelen olayda aralarında kadın ve çocuklarda olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince alınarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kent merkezinde bulunan özel hastanelere kaldırdı. Kavga olayı sonrası olay yerine gelen jandarma ekipleri kavgayla ilgili inceleme başlatırken olayların yeniden başlamaması için ise güvenlik önlemi aldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.