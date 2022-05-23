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  4. İngiliz turisti bıçaklayarak gasp eden 4 kişi yakalandı

İngiliz turisti bıçaklayarak gasp eden 4 kişi yakalandı

İngiliz turisti bıçaklayarak gasp eden 4 kişi yakalandı

Beyoğlu'nda İngiliz turist Alister Gray'i 7 yerinden bıçaklayarak cep telefonunu gasp eden 4 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin Gray'i gasp ettiği ve kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, cumartesi saat 03.00'te İstiklal Caddesi'de meydana geldi. İngiliz turist Alister Gray, cadde üzerinde yürürken 4 kişi tarafından saldırıya uğradı. Şüphelilerden biri Gray'in cep telefonunu almaya çalıştı. Telefonu bırakmak istemeyen Gray'e bir şüpheli bıçakla saldırdı. 7 yerinden bıçaklanan Gray, çevredekilerin ihbarıyla gelen ambulansla Okmeydanı Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye bıçakla yaralanan birinin geldiği bilgisi üzerine olay yerine polis sevk edildi.

Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerde şüphelilerin eşkâllerine ulaşıldı. 4 şüpheli Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Öte yandan, olay anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, bir şüphelinin Alister Gray'e yaklaşarak telefonunu almaya çalıştığı ve Gray'in karşı koyduğu görülüyor. 4 şüphelinin olaydan sonra kaçma anları da güvenlik kameralarınca kaydedildi. (DHA)

Etiketler gasp hırsızlık
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