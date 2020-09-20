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  4. 20 Eylül 2020 13:04

İnşaat işçileri elektrik akımına kapıldı: 1 ölü, 1 yaralı

Batman'ın Gercüş ilçesinde inşaat işçilerinin elektrik akımına kapılması bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı.

İnşaat işçileri elektrik akımına kapıldı: 1 ölü, 1 yaralı
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İlçeye bağlı Kayapınar beldesinde inşaatta çalışan Abdülkadir Altunk (49) ve Veysi Ayata (35), iskele kurmaya çalıştıkları sırada elektrik akımına kapıldı.

Ağır yaralanan işçiler, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Altunk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer işçi Ayata'nın ise hayati tehlikesi devam ediyor.

Bu arada, Altunk'un cesedi, otopsi yapılması için Batman Bölge Devlet Hastanesine gönderildi.

inşaat , işçi , elektrik akımı
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